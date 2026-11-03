{"_id":"6ae9a9700d5527f5e30724f2","slug":"video-sagara-magha-kashara-ka-gata-para-jhama-hatharasa-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिंगर मेघा किशोर के गीतों पर झूमा हाथरस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस शहरवासियों के लिए सोमवार की शाम बेहद खास और यादगार बन गई। अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिसॉर्ट में अमर उजाला की ओर से आयोजित भव्य डांडिया नाइट में संगीत, उमंग और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपनी गायकी से पहचान बनाने वाली चर्चित गायिका मेघा किशोर के सुरों पर शहर के युवा देर रात तक थिरकते रहे। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोगों ने पूरे परिवार के साथ डांडिया और गरबा का भरपूर आनंद लिया। वहीं, पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और युवतियों ने हाथों में डांडिया लेकर लयबद्ध समूह नृत्य किया।

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