{"_id":"6ae9a4fafb17060b72065a12","slug":"video-hatharasa-ka-amara-ujal-dadaya-naiita-ma-gayaka-magha-kashara-sa-khasa-btacata-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस की अमर उजाला डांडिया नाईट में गायिका मेघा किशोर से खास बातचीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस शहरवासियों के लिए सोमवार की शाम बेहद खास और यादगार बन गई। अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिसॉर्ट में अमर उजाला की ओर से आयोजित भव्य डांडिया नाइट में संगीत, उमंग और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपनी गायकी से पहचान बनाने वाली चर्चित गायिका मेघा किशोर के सुरों पर शहर के युवा देर रात तक थिरकते रहे।

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