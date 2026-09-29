नगर पंचायत सादाबाद का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

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हाथरस जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने 29 सितंबर को नगर पंचायत सादाबाद की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। एक अक्तूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान हेतु विशेष स्वच्छता, जलभराव निकासी और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।

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