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हाथरस पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन मंदिर में मनाया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 05 Sep 2026 02:46 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 02:46 PM IST







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हाथरस में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने रिजर्व पुलिस लाइन मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजनों संग जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान भजन-कीर्तन भी हुआ। ... और पढ़ें

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