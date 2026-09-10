{"_id":"6aa29245c94f1fae5a003067","slug":"video-hatharasa-ma-lkakha-mal-17-satabra-sa-tayaraya-para-daema-na-l-bthaka-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में लक्खी मेला 17 सितंबर से, तैयारियों पर डीएम ने ली बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले 115वें लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज की तैयारियों पर बैठक की। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को परंपरागत और गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने का आह्वान किया। मेले का विधिवत शुभारंभ बल्देव छठ से होगा। जिलाधिकारी ने अनुशासन, व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के अनुभव को महत्वपूर्ण बताया। आयोजकों को कार्यक्रम की कार्ययोजना प्रशासन को देनी होगी। अनुशासनहीनता या सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अश्लील गीत या राजनीतिक प्रचार वर्जित है। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मेले की सफलता के लिए समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने 1,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती बताई, जिनमें 300 महिला पुलिसकर्मी हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी ने 120 एआई कैमरे और 14 वाटर कूलर की जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने मेला क्षेत्र को 9 जोन और 9 सेक्टर में बांटने की बात कही।

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