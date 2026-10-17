{"_id":"6ad35e840fe940621f05b41f","slug":"video-hatharasa-ma-lga-sajana-utasava-paratharashana-mahalo-ka-mal-utapatha-ka-maca-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में लगी सृजन उत्सव प्रदर्शनी, महिलाओं को मिला उत्पादों का मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस के अग्रवाल सेवा सदन में सृजन उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें महिलाओं के हुनर और रचनात्मकता का आकर्षक नजारा दिखा। समाज सेविका रूपाली और सोनल अग्रवाल ने यह प्रदर्शनी आयोजित की। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच देना था। प्रदर्शनी में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने विभिन्न दुकानों से अपने पसंदीदा सामान खरीदे। महिलाओं ने हस्तनिर्मित सजावटी सामान, आकर्षक कपड़े और खूबसूरत ज्वेलरी की दुकानें लगाईं। इन उत्पादों की विविधता ने खरीदारों का ध्यान खींचा। सृजन उत्सव महिलाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाने की पहल है। यह उनके स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित करता है। इस मंच से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

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