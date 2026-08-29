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नेपाल बाढ़ त्रासदी: फंसे भारतीयों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बना, ऐसे किया जा सकता है सीधे संपर्क

Sat, 29 Aug 2026 12:02 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 12:02 PM IST
सार

हाथरस व अलीगढ़ जिले के जो भी नागरिक या उनके परिजन नेपाल में फंसे हुए हैं, उनकी त्वरित सहायता के लिए जिला प्रशासन ने इन आपातकालीन नंबरों की सूची जारी की है।

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Control room number for Nepal flood disaster
नेपाल बाढ़। - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच वहां फंसे भारतीयों की मदद और सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हाथरस व अलीगढ़ जिले के जो भी नागरिक या उनके परिजन नेपाल में फंसे हुए हैं, उनकी त्वरित सहायता के लिए जिला प्रशासन ने इन आपातकालीन नंबरों की सूची जारी की है। भारतीय दूतावास और नेपाल के स्थानीय प्रशासन से इन नंबरों पर सीधे संपर्क किया जा सकता है।

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विदेश मंत्रालय (नई दिल्ली) के कंट्रोल रूम के नंबर

  • टेलीफोन: +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719, +91 11 2301 2113
  • व्हाट्सएप कॉल/मैसेज: +91 9968291988
  • ईमेल: situationroom@mea.gov.in


भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध)

  • काठमांडू (नेपाल): +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, +977 981 032 6117
  • बीजिंग (चीन): +86 18514284905


नेपाली प्रशासन और पुलिस के हेल्पलाइन नंबर

  • टूरिस्ट पुलिस : +977 9851289445
  • नेपाल आर्मी : +977 9851072914
  • एनडीआरआरएमए (आपदा प्रबंधन) : +977 9851320269 / +977 9849281097
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