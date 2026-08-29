नेपाल बाढ़ त्रासदी: फंसे भारतीयों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बना, ऐसे किया जा सकता है सीधे संपर्क

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच वहां फंसे भारतीयों की मदद और सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हाथरस व अलीगढ़ जिले के जो भी नागरिक या उनके परिजन नेपाल में फंसे हुए हैं, उनकी त्वरित सहायता के लिए जिला प्रशासन ने इन आपातकालीन नंबरों की सूची जारी की है। भारतीय दूतावास और नेपाल के स्थानीय प्रशासन से इन नंबरों पर सीधे संपर्क किया जा सकता है।

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