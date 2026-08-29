ममता हुई शर्मसार: कलयुगी बेटे ने मां के बांधे हाथ-पैर, मुंह में ठूंसा कपड़ा, फिर किया ऐसा कुछ कि सब रह गए सन्न

मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला यूपी के हाथरस जनपद में सिकंदराराऊ कोतवाली अंतर्गत एक गांव से आया है। कलयुगी बेटे ने सोती हुई मां के पहले हाथ-पांव बांधे, फिर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके बाद रिश्ते को तार-तार करने वाली गंदी हरकत को अंजाम दे दिया।

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सिकंदराराऊ कोतवाली के एटा हाईवे स्थित एक गांव में 27 अगस्त की रात्रि में 23 वर्षीय कलयुगी बेटे ने 63 वर्षीय सोती हुई मां के साथ शराब के नशे में धुत होकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। जब मां ने अपने बड़े बेटे को यह बात बताई तो उसने अपने छोटे भाई विजय उर्फ पंडा के नाम रिपोर्ट दर्ज करा दी। दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 27 अगस्त रात्रि में मां अपने घर में आराम से सो रही थी, तभी छोटा भाई विजय वहां आया। वह शराब के नशे में था। उसने मां को दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद विजय घर से भाग गया।कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सीओ अमित पाठक ने बताया की बड़े बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। ग्रमीणों के अनुसार आरोपी ने मां के हाथ-पांव बांधे और मुंह मे कपड़ा ठूंसा। तब दुष्कर्म को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी आपराधिक मानसिकता का है। कुछ माह पूर्व ही जेल से छूट कर आया हैं।