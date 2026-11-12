{"_id":"6af5b8da31eefa823407fbbb","slug":"video-canathapa-ka-bsana-ma-tha-pakashha-ka-bca-galbra-eka-ghayal-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"चन्दपा के बिसाना में दो पक्षों के बीच गोलीबारी, एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस में गोलीबारी, एक की मृत्यु, एक घायल हाथरस। थाना चन्दपा के बिसाना ग्राम में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई हैं। कानून व्यवस्था सामान्य है।

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