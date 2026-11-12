हाथरस: गेमिंग एप व म्यूल खातों से ठगी का खेल, पकड़ से दूर मास्टरमाइंड, दो नए मामले उजागर

दोनों खातों में एक ही मास्टरमाइंड

आशंका है कि दोनों ही खाते एक ही गिरोह द्वारा खुलवाए गए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी के जरिये ठगी में लिप्त हैं। दोनों बैंकों की दूरी 400 मीटर है और दोनों ही मामले दो दिन के अंतराल पर सामने आए हैं। अब तक हुई छानबीन में यह भी साफ हुआ है कि इन खातों में लेन-देन भी आसपास की तारीखों पर हुए हैं। सूत्रों के अनुसार शहर के घंटाघर व उसके आसपास के क्षेत्र में यह गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य शहर से सटे गांव व मलिन बस्तियों के लोगों को लालच देकर खाता खुलवा रहे हैं।



सहपऊ में हो चुका है पर्दाफाश

अगस्त 2026 में इसी तरह के गिरोह का पर्दाफाश सहपऊ में हो चुका है। राजस्थान के जोधपुर में ठगी की जानकारी के बाद 12 अगस्त को पहली एफआईआर दर्ज हुई। इसके 15 दिन बाद दूसरी एफआईआर हुई, जिनमें छह युवक नामजद किए गए। साइबर सेल के मुताबिक यह गिरोह केवल खाता खोलने तक सीमित था, जबकि शहर में सक्रिय गिरोह ठगी में भी शामिल है।

दोनों म्यूल खातों की जांच के लिए साइबर टीम लगाई है। इनकी विशेष निगरानी की जा रही है। गिरोह से जुड़े सदस्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मिलाई जा रही हैं। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।-चिरंजीवनाथ सिन्हा, एसपी