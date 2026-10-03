{"_id":"6ac0f02ae9b67bf66c0b8121","slug":"video-algaugdhha-kamashanara-na-hatharasa-samaparanae-samathhana-thavasa-ma-sana-samasayae-nagara-palka-sabhagara-bha-gae-2026-10-03-1791029290","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ कमिश्नर ने हाथरस सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनी समस्याएं, नगर पालिका सभागार भी गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ मंडलायुक्त ओपी आर्य ने जनपद हाथरस की तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जनशिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पोषण पर ध्यान दें। नगर पालिका सभागार में लाभार्थियों से संवाद कर स्वीकृति पत्र व प्रमाण पत्र दिए। नगर निकायों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव व सफाई प्रभावी रखें। जलापूर्ति व साफ-सफाई में लापरवाही न हो, पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच कराएं।

... और पढ़ें