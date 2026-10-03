Hathras News: यूजीसी नियमों के विरोध में किसान व सवर्ण समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक

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भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राम जादौन के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। हसायन क्षेत्र से ट्रैक्टर, गाड़ी और अन्य वाहनों का काफिला निकला। रैली की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस और जिला स्तरीय प्रशासन ने तैयारी की। कई थानों का पुलिस बल रास्ते में जगह-जगह तैनात किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग और अन्य अवरोधों से काफिले को रोकने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने पर कुछ किसान ट्रैक्टरों को खेतों के रास्ते से आगे ले गए। इसके बाद पिछौती गांव के आगे पुलिस ने काफिले को रोक लिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी सिकंदराराऊ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों और ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष ठाकुर आशीष प्रताप सिंह, सिद्धार्थ ठाकुर, नवीन सिंह और सतेंद्र सिंह, ठाकुर राम जादौन शामिल थे।