सिकंदराराऊ सड़क हादसा: ई-रिक्शा में पीछे से वाहन ने मारी टक्कर, पांच घायलों में तीन हायर सेंटर रेफर

सिकंदराराऊ थाना अंतर्गत अलीगढ़ हाईवे पर हुसैनपुर के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए।

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बृहस्पतिवार की देर रात एक ई-रिक्शा सवारियों को लेकर बिलार की ओर जा रहा था। हुसैनपुर के पास पीछे से आए वाहन ने उसमें टक्कर मार दी। ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक तौशीन (21) निवासी मोहल्ला मटकोटा, पूजा (19), नूतन (28), कुसुमलता (40) और समीर (18) घायल हो गए।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सीएचसी भेजा। चिकित्सकों ने उपचार के बाद पूजा, नूतन और कुसुमलता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर अज्ञात वाहन की जानकारी जुटाई।