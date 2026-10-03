हाथरस: सांप के डसने पर युवक ने पुलिस को किया फोन, पीआरवी ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 03 Oct 2026 10:58 AM IST
सार
हाथरस के भोपतपुर गांव में सौरभ कुमार को अंधेरे में घेर में जाते समय सांप ने डस लिया।परिजनों ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया लेकिन समय पर नहीं पहुंची, अस्पताल ले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। घबराए युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए 112 पर पुलिस को फोन कर मदद मांगी।
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विस्तार
हाथरस के गांव भोपतपुर में सांप के डसने के बाद एंबुलेंस में देरी और अस्पताल ले जाने को लेकर असमंजस के बीच घबराए युवक ने 112 पर पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद की।
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सौरभ कुमार घेर में जाते समय अंधेरे में सांप पर पैर पड़ने से उसके डसने का शिकार हो गए। परिजनों ने 108 पर कॉल की, लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची। बाद में एंबुलेंस आने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कही गई।
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जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां उपचार शुरू किया गया। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि युवक की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया।
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