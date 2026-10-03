सिकंदराराऊ: केंटर की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, धान बेचने जा रहे किसान की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

सिकंदराराऊ के एटा राजमार्ग पर शनिवार सुबह पांच बजे ग्राम टोली के पास एक अज्ञात केंटर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से किसान मुनेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक के भतीजे अक्षय कुमार ने बताया कि उनके चाचा मुनेंद्र सिंह (40 साल) पुत्र रामवीर सिंह थे। वह ग्राम चाँदनपुरा के निवासी थे। मुनेंद्र सिंह धान बेचकर एटा की मंडी जा रहे थे। तेज गति से आए केंटर ने ट्रॉली में टक्कर मारी। धान सड़क पर चारों तरफ बिखर गया। अक्षय कुमार को भी चोटें आईं। हादसे के बाद केंटर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। उन्होंने राहत कार्य शुरू किया।शव को मौके से हटाने को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की एक दरोगा से तीखी बहस हो गई। ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए राजमार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम धर्मेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया। मुनेंद्र सिंह के दो बेटे हैं। अचानक हुई इस मौत से परिवार में गहरा कोहराम मचा हुआ है। पत्नी, बच्चों और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव चादनपुर में भी शोक की लहर है। इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।