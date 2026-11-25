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हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत राधानगर में अपनी मां के साथ हो रही मारपीट का विरोध करने पर 28 वर्षीय युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने 53 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं फरार आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर लगाई गई हैं।

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