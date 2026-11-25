हरदोई: मां से मारपीट के विरोध में हुआ विवाद, बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या की, आरोपी की तलाश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 25 Nov 2026 09:53 AM IST
सार
Hardoi News: कोतवाली शहर क्षेत्र में अपनी मां के साथ हो रही मारपीट का विरोध करने पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, फरार आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।
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विस्तार
हरदोई जिले में कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के राधानगर इलाके में मंगलवार को पारिवारिक विवाद में एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने ही पिता की हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधानगर निवासी रामेंद्र सिंह (53) अपनी पत्नी अंजू सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। इस बात का उनके पुत्र सत्यम सिंह (28) ने विरोध किया, जिस पर पिता और पुत्र के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों में मारपीट होने लगी। इसी दौरान आक्रोशित होकर सत्यम सिंह ने अपने पिता रामेंद्र सिंह पर धारदार हथियार से वार कर दिया।
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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित
इससे गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही, आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर लगाई गई हैं।