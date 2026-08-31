गंगा एक्सप्रेस-वे पर चार युवकों की मौत, देखें भयावह वीडियो

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हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात करीब एक बजे बदायूं से दिल्ली जा रही थार कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची सिंभावली पुलिस ने पांचों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सिखेड़ा भेजा।

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