यूपी: तेज रफ्तार से चलाने का विरोध करने पर किसान पर चढ़ाई ट्रैक्टर-ट्रॉली, मौके पर मौत, घटना के बाद भागा आरोपी

हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर में सोमवार की देर रात गांव निवासी एक किसान ने घर के बाहर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का विरोध किया। इससे गुस्साए ट्रैक्टर चालक ने किसान के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। इसमें सतीश (45) निवासी गांव महमूदपुर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फ़रार हो गया। ग्रामीणों ने पीछे से आ रही दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली व चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा दिया। जंगल से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी लादकर लाई जा रही थी। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है।

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