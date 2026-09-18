{"_id":"6aad0f4e6923d73f39042d91","slug":"video-e-rickshaw-driver-flees-with-cartons-of-medicines-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"ई-रिक्शा चालक दवाइयों की पेटियां लेकर फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ नगर कोतवाली के दिल्ली रोड पर एक ई रिक्शा चालक दवाइयों से भरी पांच पेटियां लेकर फरार हो गया। इन पेटियों में हजारों रुपये की दवाइयां थीं। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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