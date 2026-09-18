Hapur News: गमी से लौट रहे बाइक सवार परिवार की ट्रक से टक्कर, मां-बेटे की मौत, पिता-पुत्री घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:52 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
बाबूगढ़। रिश्तेदार की मौत के बाद गमी में शामिल होकर लौट रहे बाइक सवार परिवार की हाईवे-09 पर बछलौता फ्लाईओवर के पास ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार मां व चार माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता व बेटी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। चालक फरार है।
मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के तुमरिया कलां निवासी अकरम शुक्रवार की शाम बाइक पर अपनी पत्नी शबाना (35) चार माह के पुत्र अली हमजा व पांच साल की पुत्री जूबिया नूर के साथ दिल्ली जैतपुर जा रहे थे। अकरम वहां एक टेलर का कार्य करते हैं। पुलिस के अनुसार जैसे ही वे नए हाईवे-09 पर बछलौता फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो भूसे के ट्रक को बचाने के चक्कर में बाइक पीछे आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गई।
जिससे बाइक सड़क पर गिर गई और ट्रक ने पत्नी शबाना और मासूम अली हमजा को कुचल दिया। जबकि पिता-पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन
मृतका शबाना के भाई शाने आलम ने बताया कि चार दिन पहले अकरम की मामी गुलजार की मौत हो गई थी, वे भी मुरादाबाद में ही रहती थीं। उनकी मौत की सूचना पर अकरम परिवार के साथ मुरादाबाद आए थे और शुक्रवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे यहां से काम पर जाने के लिए निकले थे। दो लोगों की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग देर रात हापुड़ पहुंचे। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायलों की हालत फिलहाल ठीक है। परिजनों से तहरीर लेकर मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के तुमरिया कलां निवासी अकरम शुक्रवार की शाम बाइक पर अपनी पत्नी शबाना (35) चार माह के पुत्र अली हमजा व पांच साल की पुत्री जूबिया नूर के साथ दिल्ली जैतपुर जा रहे थे। अकरम वहां एक टेलर का कार्य करते हैं। पुलिस के अनुसार जैसे ही वे नए हाईवे-09 पर बछलौता फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो भूसे के ट्रक को बचाने के चक्कर में बाइक पीछे आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गई।
विज्ञापन
जिससे बाइक सड़क पर गिर गई और ट्रक ने पत्नी शबाना और मासूम अली हमजा को कुचल दिया। जबकि पिता-पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन
मृतका शबाना के भाई शाने आलम ने बताया कि चार दिन पहले अकरम की मामी गुलजार की मौत हो गई थी, वे भी मुरादाबाद में ही रहती थीं। उनकी मौत की सूचना पर अकरम परिवार के साथ मुरादाबाद आए थे और शुक्रवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे यहां से काम पर जाने के लिए निकले थे। दो लोगों की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग देर रात हापुड़ पहुंचे। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायलों की हालत फिलहाल ठीक है। परिजनों से तहरीर लेकर मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।