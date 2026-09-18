Hapur News: पुराने वाहनों के संचालन पर और बढ़ेगी सख्ती, हर दिन चलेगा अभियान

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अधिकारियों के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने का उद्देश्य बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अभियान को केवल विशेष दिनों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि हर दिन कार्रवाई की जाएगी। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगेगा। विभाग की ओर से वाहन स्वामियों से निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों का संचालन नहीं करने की अपील भी की गई है। यदि वाहनों की एनओसी, एनसीआर क्षेत्र से बाहर के लिए नहीं ली जाती है और इसके बाद भी वाहन का संचालन होता है तो इन्हें स्क्रैप कराया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, इस प्रकार के करीब तीन हजार वाहनों का पंजीयन निलंबित भी किया जा चुका है।मामले में एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे का कहना है कि अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीमों की ओर से सड़कों पर वाहनों की जांच की जाएगी। हर दिन जिले में अभियान चलेगा।