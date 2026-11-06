हापुड़ धनतेरस को घरों के बाहर गंदा पानी

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धनतेरस के दिन मोहल्ला रघुवीरगंज में घरों के बाहर नाली का गंदा पानी भर गया। इससे लोगों को त्योहार के दिन भी बाजार जाने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने सभासद और नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया। हालांकि, आरोप है कि कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा।

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