Hapur News: पत्नी की हत्या का आरोपी डेढ़ साल से फरार, 50 हजार का इनाम घोषित

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सीओ राहुल यादव ने बताया कि जीशान उर्फ डॉन मूल रूप से मोहल्ला कुरैशियान, मीरा की रेती, गढ़ का रहने वाला है। वह हापुड़ के मोहल्ला मजीदपुरा में फल का ठेला लगाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मजीदपुरा निवासी साजिया से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के बाद उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। आरोप है कि शादी के बाद दहेज को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया और मामला पत्नी की हत्या तक पहुंच गया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सीओ ने बताया कि पुलिस ने इनामी जीशान के लिए मुनादी कराकर जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। विज्ञापन

सीओ राहुल यादव ने बताया कि जीशान उर्फ डॉन मूल रूप से मोहल्ला कुरैशियान, मीरा की रेती, गढ़ का रहने वाला है। वह हापुड़ के मोहल्ला मजीदपुरा में फल का ठेला लगाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मजीदपुरा निवासी साजिया से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के बाद उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। आरोप है कि शादी के बाद दहेज को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया और मामला पत्नी की हत्या तक पहुंच गया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सीओ ने बताया कि पुलिस ने इनामी जीशान के लिए मुनादी कराकर जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है।

गढ़मुक्तेश्वर। पत्नी की हत्या के आरोपी जीशान उर्फ डॉन पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे संगीन मामलों में आरोपी डेढ़ साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर ढोल-नगाड़ों के साथ कुर्की की चेतावनी संबंधी नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने मुनादी कराकर आरोपी को जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है।