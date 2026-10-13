VIDEO: मिशन शक्ति के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित

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पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने प्रशस्ति देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और छात्राओं के योगदान की सराहना की गई। साथ ही महिला सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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