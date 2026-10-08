Video: गोंडा में महिला अस्पताल में पानी के लिए मचा हाहाकार

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जिला महिला अस्पताल में इस समय पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मरीज व तीमारदार बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां लगा सबमर्सिबल पंप पिछले करीब आठ दिनों से खराब चल रहा है। मैकेनिकों ने बुधवार को पंप की मरम्मत की थी, लेकिन बृहस्पतिवार की शाम से फिर पंप खराब हो गया। सीएमएस डॉ. शंभू दयाल ने बताया कि नगर पालिका के टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है। दो बार मरम्मत कराए हैं।

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