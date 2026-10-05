{"_id":"6ac399a92225219f860aa3d9","slug":"video-video-19-paramatara-para-sakal-ka-vayavasatha-sathharana-ka-narathasha-safaii-ma-lparavaha-para-parabhara-dapaaarao-na-kararavaii-ka-catavana-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 19 पैरामीटर पर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश, सफाई में लापरवाही पर प्रभारी डीपीआरओ ने कार्रवाई की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: 19 पैरामीटर पर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश, सफाई में लापरवाही पर प्रभारी डीपीआरओ ने कार्रवाई की चेतावनी
केंद्रीय मंत्री व सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के निरीक्षण में स्कूलों की बदहाली सामने आने के बाद बीएसए ने 19 पैरामीटर पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। इनमें साफ-सफाई, जलभराव, शौचालय और पेयजल समेत विद्यार्थियों से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
प्रभारी डीपीआरओ जीडी जैन ने स्कूलों में सफाई व्यवस्था नियमित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण में गंदगी या लापरवाही मिलने पर संबंधित सफाईकर्मी और पंचायत स्तर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।