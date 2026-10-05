VIDEO: 19 पैरामीटर पर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश, सफाई में लापरवाही पर प्रभारी डीपीआरओ ने कार्रवाई की चेतावनी

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केंद्रीय मंत्री व सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के निरीक्षण में स्कूलों की बदहाली सामने आने के बाद बीएसए ने 19 पैरामीटर पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। इनमें साफ-सफाई, जलभराव, शौचालय और पेयजल समेत विद्यार्थियों से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। प्रभारी डीपीआरओ जीडी जैन ने स्कूलों में सफाई व्यवस्था नियमित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण में गंदगी या लापरवाही मिलने पर संबंधित सफाईकर्मी और पंचायत स्तर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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