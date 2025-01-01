Gonda News: सर्दी-जुकाम, बुखार और चर्म रोग के मरीज बढ़े

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जयप्रभाग्राम संवाद के अनुसार इटियाथोक के अधीक्षक डॉ. सुनील पासवान ने बताया कि पीएचसी सदाशिव में आयोजित मेले में मरीजों की जांच की गई। चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके प्रजापति ने जांच कर दवाएं दीं। फार्मासिस्ट अनिल मिश्र, लैब टेक्नीशियन प्रदीप पटेल, स्टाफ नर्स शालिनी बाथम और वार्ड बॉय राजकुमार ने सहयोग किया।मसकनवा संवाद के अनुसार पीएचसी में 51 मरीजों का उपचार किया गया। आयुष चिकित्सक डॉ. डीसी वर्मा ने बताया कि बुखार, सिरदर्द और जुकाम के मरीज अधिक रहे। एलटी छांगुर प्रसाद ने रक्त की जांच की और फार्मासिस्ट रमेश यादव ने दवाएं वितरित कीं।दुर्जनपुर घाट संवाद के अनुसार बाढ़ प्रभावित रांगी पीएचसी में 22 मरीजों का इलाज किया गया। इनमें 12 मरीज चर्म रोग, खुजली, फोड़ा-फुंसी और दाद से पीड़ित थे। पांच को खांसी-बुखार, दो को पेट दर्द और तीन को खांसी की शिकायत थी। पीएचसी में बिजली-पानी, जांच और जरूरी उपकरणों की सुविधा भी नहीं है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. उदय प्रताप मिश्र ने बताया कि दूषित पानी से चर्म रोग और वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को शुद्ध पानी के इस्तेमाल और मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।परसपुर संवाद के अनुसार क्षेत्र के चार पीएचसी में भी मेले में मरीजों की भीड़ रही। भौरीगंज में 11, त्योरासी में 70, मंगुरा बाजार में 21 और तिवारी बाजार खैरा पीएचसी में 17 मरीजों का उपचार किया गया। यहां भी सर्दी-जुकाम, बुखार, फंगल इंफेक्शन और चर्म रोग के मरीज अधिक पहुंचे।