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गोंडा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को गोंडा में चार जिलों के करीब 41 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। इसके लिए 33,200 टैबलेट की खेप पहुंच गई है। लाभार्थियों की मैपिंग और सूची तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। वहीं, डिजिशक्ति पोर्टल पर डाटा ब्लॉक होने से छात्र-छात्राएं परेशान हैं। एलबीएस पीजी कॉलेज की छात्रा ममता तिवारी रिकॉर्ड अनब्लॉक कराने के लिए भटक रही हैं। कार्यक्रम में गोंडा के 30 हजार, बहराइच और बलरामपुर के पांच-पांच हजार तथा श्रावस्ती के एक हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पहुंचना होगा।

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