गोंडा में जलजमाव से तीन हजार ग्रामीण परेशान, 600 बीघा फसल डूबी; अनोखे प्रदर्शन की तैयारी

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गोंडा में मुख्यालय से सटे पथवलिया (पोर्टलगंज) क्षेत्र के आसपास के गांवों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश का पानी खेतों और रास्तों में जमा होने से करीब 600 बीघे में लगी धान की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। वहीं रेलवे के अंडरपास में पानी भर जाने से करीब 3000 लोगों का आवागमन प्रभावित है। जलभराव की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने इस बार अनोखे तरीके से विरोध करने की तैयारी की है। ग्रामीणों का कहना है कि कजरी तीज पर सरयू नदी से जल लाकर महादेव को अर्पित करने के साथ ही इस बार जलजमाव का पानी भरकर जिम्मेदारों की चौखट पर अर्पित किया जाएगा। ग्रामीणों का यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन जलनिकासी की बदहाल व्यवस्था और जिम्मेदारों की उदासीनता के खिलाफ होगा।

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