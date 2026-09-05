{"_id":"6a9c549ff9b481151d0fdfd7","slug":"video-torrential-rain-strips-away-asphalt-and-gravel-from-city-roads-now-back-pain-rise-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों की उखड़ी पीच व गिट्टी, अब बढ़ रहा कमर का दर्द; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों की उखड़ी पीच व गिट्टी, अब बढ़ रहा कमर का दर्द; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST







Link Copied



नगर के प्रमुख मार्ग सितंबर माह के पहले सप्ताह की मूसलाधार बारिश को सहन नहीं कर सकीं। स्थिति यह है कि 12 प्रमुख मार्गों पर सिर्फ मिट्टी ही बची है। उखड़ी पीच व गिट्टी से तब्दील मार्गों ने अब कमर दर्द के मरीजों की संख्या में इजाफा कर दिया है। यहीं नहीं जगह- जगह दो से तीन फीट तक धंसे मार्ग में टोटो पलट रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन