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मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जमानिया के बूथों पर लगे विशेष कैंप, VIDEO
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रविवार को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान-2027 के तहत विशेष कैंप आयोजित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।
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