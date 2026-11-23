{"_id":"6b0459cd6b4745f937003e56","slug":"video-special-camps-set-up-polling-booths-zamania-for-electoral-roll-revision-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जमानिया के बूथों पर लगे विशेष कैंप, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जमानिया के बूथों पर लगे विशेष कैंप, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 23 Nov 2026 08:50 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 08:50 PM IST







Link Copied



भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रविवार को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान-2027 के तहत विशेष कैंप आयोजित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। ... और पढ़ें

विज्ञापन