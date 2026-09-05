जनगणना में ओबीसी विकल्प की मांग को लेकर धरना जारी, VIDEO

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शहर के सरजू पांडेय पार्क में शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अनिश्चित कालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सुबह 10 से तीन बजे तक चले इस धरने के बाद जिलाध्यक्ष मनई राम बिंद के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी प्रतिनिधि नायब तहसीलदार करंडा दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को सौंपा।

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