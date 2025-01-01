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Ghazipur News: 30 लाख से बना स्वास्थ्य उपकेंद्र एक साल से बंद, इस्तेमाल से पहले ही भवन में पड़ीं दरारें

Sat, 05 Sep 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:50 AM IST
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The health sub-centre, built at a cost of Rs 30 lakh, has been closed for a year and has developed cracks before it can be used.
सब्बलपुर गांव ​स्थित हेल्थ एंव वेलनेश सेंटर पर ल टका ताला। संवाद - फोटो : सांकेतिक
जमानिया। सब्बलपुर कलां में करीब 30 लाख रुपये की लागत से बनाया गया स्वास्थ्य उपकेंद्र एक साल से ताले में बंद है। जिस भवन से ग्रामीणों को इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद थी, वह शुरू होने से पहले ही बदहाल होने लगा है। भवन की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ ही विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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करीब पांच हजार की आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होने से ग्रामीणों को उम्मीद थी कि मामूली बीमारियों और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक साल से केंद्र बंद होने के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जमानियां कस्बे या गाजीपुर जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। ग्रामीण मनोज, उपेंद्र, प्रह्लाद, उमाकांत, राजेश और बबलू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लाखों रुपये खर्च कर स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो बना दिया गया, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से केंद्र को अविलंब शुरू कराने की मांग की है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आरके सिंह ने बताया कि बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को सभी जरूरी सुविधाओं से लैस कर बहुत जल्द चालू कर दिया जाएगा। केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक साजो-सामान के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण के इतने कम समय में भवन में दरारें आने का मामला गंभीर है। इसकी जांच कराई जाएगी।
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