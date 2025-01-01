Ghazipur News: जनगणना में ओबीसी विकल्प की मांग को लेकर धरना जारी

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनई राम बिंद ने बताया कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जाति-आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। हालांकि, इसके पहले और दूसरे चरण की 40 सवालों के प्रश्नावली में ओबीसी का विकल्प ही नहीं दिया गया है। इसमें जाति-आधारित जनगणना के लिए खुली कॉलम पद्धति की व्यवस्था अपनाई जा रही है। 2011 की जनगणना में ऐसी ही व्यवस्था के चलते देश भर में करीब 46.7 लाख जातियां दर्ज हुई थीं। सरकार ने इन आंकड़ों को भ्रमित करने वाला बताकर जारी करने से इंकार कर दिया था। अनुसूचित जाति-जनजाति जनगणना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति ही ओबीसी जनगणना के लिए भी लागू की जानी चाहिए। इससे सही आंकड़े दर्ज किया जा सके। इसके लिए जनगणना में ओबीसी के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह अलग विकल्प देने और विशिष्ट कोड प्रदान करने की भी मांग की गई है। इस मौके पर संतोष कुमार यादव, रामजीत सिंह यादव, रामबचन राम, राम आशीष राम, त्रिभुवन कुमार आदि मौजूद रहे।

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गाजीपुर। शहर के सरजू पांडेय पार्क में शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अनिश्चित कालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सुबह 10 से तीन बजे तक चले इस धरने के बाद जिलाध्यक्ष मनई राम बिंद के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी प्रतिनिधि नायब तहसीलदार करंडा दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को सौंपा।