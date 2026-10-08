करमपुर के आठ खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में मिली नौकरी, VIDEO

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जिले के करमपुर स्थित मेघबरन सिंह स्टेडियम और मेघबरन सिंह पीजी कॉलेज की खेल नर्सरी के आठ खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। बृहस्पतिवार को लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। करमपुर के तीन खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक और पांच को आरक्षी पद पर नियुक्ति मिली है।

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