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राजकीय संप्रेषण गृह किशोर (बाल सुधार गृह) में शुक्रवार को जिला जज जयप्रकाश यादव और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरकों की सघन तलाशी लेने के साथ परिसर की सुरक्षा और साफ-सफाई व्यवस्था परखी गई। अधिकारियों ने वहां रह रहे किशोरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

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