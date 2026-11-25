{"_id":"6b0704f344504ac9cb03efc1","slug":"video-alleged-murder-of-mother-and-daughter-slitting-throats-in-ghazipur-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में मां-बेटी की गला रेतकर हत्या का आरोप; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जमीन अपने नाम कराने का दबाव और पहले दी गई धमकियों के विवाद के बीच नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव में मां-बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह बंद मकान का ताला तोड़कर परिजन अंदर पहुंचे तो महिला का शव फर्श पर और बेटी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। दोहरे हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई।

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