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टूंडला। छठ पूजा महोत्सव पर उमड़ा पूवी उत्तर प्रदेश व बिहारी मूल के लोगों का सैलाब। रेलवे यज्ञशाला मंदिर व रेलवे कंपनी बाग पार्क में स्थित कुंड़ों में उगते सूर्य को व्रती महिलाएं ने अंतिम अर्घ्य दिया तथा सुख समृद्धि व परिवार कि दीर्घायु कि कामना की। इसके उपरांत जल ग्रहण कर 36 घंटे का कठिन व्रत खोला। समापन के अवसर पर बच्चों व युवाओं ने आतिशबाजी की।

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