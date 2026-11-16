Firozabad News: मोबाइल में अश्लील फिल्म देखकर दिया था बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम

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- एक की उम्र 11 वर्ष और दूसरे की 12 वर्ष हैसंवाद न्यूज एजेंसीफिरोजाबाद। थाना नारखी क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात में पुलिस ने सोमवार को दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया है। वहां से इन्हें आगरा स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया है।जिनमें एक 11 साल का पांचवीं कक्षा का छात्र है और दूसरा 12 साल का सातवीं कक्षा का छात्र है। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखने के बाद इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया था।बता दें कि थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे तीन साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव के रहने वाले दोनों किशोर वहां पहुंचे और बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के सामने बने भूसे के कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां उन्होंने बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद सहमी और रोती हुई बच्ची जब घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई थी। रविवार को पीड़िता के पिता ने थाना नारखी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय की टीम ने लगातार दबिश देकर दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें कोर्ट आदेश पर बाल सुधार गृह, आगरा में दाखिल कराया गया है।