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पुलिस के मुताबिक, बीते 15 नवंबर की सुबह थाना एका क्षेत्र के एक गांव में प्रदीप नाम के युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक प्रदीप और आरोपी देवेंद्र के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते देवेंद्र ने प्रदीप के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।इसी बीच मंगलवार तड़के पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हत्या का वांछित आरोपी देवेंद्र नगला धारू के पास छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान पुलिस की गोली आरोपी देवेंद्र के पैर में जा लगी। गोली लगने से वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया।मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए सामान के साथ एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हत्या की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।