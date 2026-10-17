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VIDEO: शिक्षिका को डीएम से मिलने भी न दिया, इसलिए एबीएसए ने लगाई फटकार

Dhirendra Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 02:43 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 02:43 PM IST







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फिरोजाबाद के टूंडला तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय सवाल खड़े हो गए, जब अपनी मूलभूत समस्याओं की गुहार लगाने पहुंचे स्कूली बच्चों और शिक्षिका को आलाधिकारियों से मिलने देने के बजाय अन्य अधिकारियों ने फटकार लगाकर भगा दिया। ... और पढ़ें

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