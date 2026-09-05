VIDEO: बैरक के सामने टहलते-टहलते जमीन पर गिरा उम्रकैद का कैदी, ट्रॉमा सेंटर में मौत

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फिरोजाबाद। जिला कारागार में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आजीवन कारावास की सजा काट रहा 65 वर्षीय कैदी बैरक के सामने टहलते-टहलते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जेल कर्मियों ने उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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