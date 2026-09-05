{"_id":"6a9bbd2f901aab346c06908a","slug":"video-grand-krishna-procession-in-firozabad-24-tableaus-draw-crowds-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सुहागनगरी में भव्यता के साथ निकली भगवान श्रीकृष्ण की शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद। नगर में भगवान श्रीकृष्ण की जयंती शोभायात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। 24 झांकियों के साथ निकली शोभायात्रा का मार्ग में अनेक स्थानों पर पुष्पवर्षा एवं आरती उतारकर स्वागत किया गया। मुख्य डोले पर विराजमान योगीराज भगवान श्रीकृष्ण की मुख्य झांकी के आगे जयंती समिति के पदाधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक चल रहे थे। देररात्रि वाईपास रोड स्थित गोपाल आश्रम प्रांगण में पहुंचकर शोभायात्रा का समापन हुआ।

... और पढ़ें