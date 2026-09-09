{"_id":"6aa12a59d3feb504ab0a609b","slug":"video-altercation-between-sdm-and-congress-members-tehsil-administration-yields-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एसडीएम और कांग्रेसियों के बीच हुई तकरार, झुका तहसील प्रशासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिकोहाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच ज्ञापन लेने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव से ज्ञापन लेने के लिए पहले नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम पहुंचे। जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने की बात पर वह वापस लौट गए। इसके बाद एसडीएम शिकोहाबाद राजेश कुमार शुक्ला मौके पर पहुँच गए। उन्होंने जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने की बात से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच माहौल गरमा गया। एसडीएम ने फोर्स बुलाने के निर्देश पुलिस को दिए। मौके पर आए इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आखिर में नायब तहसीलदार को जमीन पर बैठकर ही ज्ञापन लेने के लिए विवश होना पड़ा। संवाद

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