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इटावा में बारिश का कहर: बिजौली कम्पोजिट स्कूल परिसर में जलभराव, किचन में निकला सांप तो नहीं बना मिड-डे मील

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:09 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:09 PM IST







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बकेवर स्थित बिजौली कम्पोजिट स्कूल में बारिश के पानी से जलभराव होने और रसोई में सांप निकलने के कारण मिडडे मील नहीं बन सका। प्रधानाध्यापिका ने बीईओ को सूचना देकर बच्चों को पास के पंचायत भवन में बैठाया और बाजार से नाश्ता मंगवाकर खिलवाया। ... और पढ़ें

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