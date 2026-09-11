सत्ता का संग्राम: इटावा में सरकार और विधायक ने कितना किया काम, देखें जनता की ये खास रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दल अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है, वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सरकार के कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जनता की राय जानने के लिए अमर उजाला ने 'सत्ता का संग्राम' अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत टीम सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों से बात कर रही है। टीम मौजूदा विधायक के कामकाज से जनता की संतुष्टि भी जान रही है। इसी कड़ी में, अमर उजाला की टीम ने फिरोजाबाद जिले की इटावा विधानसभा सीट का जायजा लिया।

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'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के तहत इटावा के व्यापारियों से बातचीत हुई। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों पर विधायक चुनेंगे। कृष्ण मुरारी गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार में व्यापारी सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि, अधिकारियों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए। डॉक्टर ए के शर्मा ने व्यापारियों के लिए सुरक्षा और सुविधा को महत्वपूर्ण बताया। व्यापारी अब भयमुक्त होकर देर रात तक व्यापार कर पाते हैं। धर्मेंद्र जैन ने युवा व्यापारियों के लिए बहुउद्देशीय खरीदारी केंद्र और सुंदर बाजारों की कमी बताई। उन्होंने पंजीकृत जीएसटी व्यापारियों को विधान परिषद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आनंद प्रताप अग्रवाल ने सरकारी अराजकता और शहर की जाम समस्या को मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने नगर पालिका और तहसील को शहर से बाहर स्थानांतरित कर भूमिगत पार्किंग बनाने का सुझाव दिया। रंजीत सिंह कुशवाहा ने शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और रोजगार में विकास की कमी बताई। व्यापारियों ने सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जिसमें योगी सरकार की सराहना की गई। अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की मांग की गई, जिससे सुशासन और बेहतर हो सके। युवा व्यापारियों के लिए आधुनिक बाजार और बहुउद्देशीय खरीदारी केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया।युवाओं ने अपने क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि वे किन बातों को ध्यान में रखकर अपना विधायक चुनेंगे। शेखर ने नेताओं से चुनाव के बाद भी जनता से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने शिव कॉलोनी रामनगर में अपनी गली की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों पर सरकार का ध्यान कम है। जबकि युवा देश का भविष्य हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। युवी ने फिल्म मेकिंग जैसे क्षेत्रों में स्थानीय अवसरों की कमी बताई। उनका कहना था कि हर कोई मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं जा सकता। युवाओं ने शिक्षा और अपने भविष्य को सबसे महत्वपूर्ण बताया। स्पोर्ट्स साइकोंडो कोच श्याम जी ने सरकार का ध्यान केवल क्रिकेट पर केंद्रित होने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपये लियोनेल मेसी पर खर्च करने के बजाय, अन्य खेलों और खिलाड़ियों पर निवेश होना चाहिए। शक्ति रंजन शर्मा ने साइबर सुरक्षा और इंटरनेट सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। रुद्र प्रताप ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्पॉन्सरशिप और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।अमर उजाला के "सत्ता का संग्राम" कार्यक्रम के तहत इटावा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की जनसमस्याओं पर लोगों से बात की गई। ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की खराब स्थिति, सरकारी उदासीनता और विभिन्न मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर वे अपना विधायक चुनेंगे। संदीप सिंह ने गांव के तालाब की दुर्दशा बताई, जो गंदगी का गड्ढा बन गया है। इससे बीमारियां फैल रही हैं और जानवर गिरकर मर रहे हैं। उदयम बड़परा ब्लॉक क्षेत्र के दुकानदार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विनोद सिंह ने सुलभ शौचालय की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है। एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री की गृढ़ योजना का जिक्र किया, जो छात्रों के लिए ऋण प्रदान करती है।इटावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की गई। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने अपने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इस बार वे किन मुद्दों पर अपना विधायक चुनेंगे। संतोष वर्मा ने शिक्षा, चिकित्सा और न्याय को समाज की रीढ़ बताया, जिनमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अशोक सिंह चौहान ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब रात में भी सुरक्षित महसूस करती हैं। व्यापारियों ने भी खुद को सुरक्षित बताया और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। अशोक सिंह चौहान ने राम मंदिर निर्माण को एक बड़ा काम बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने जागेश्वर, कालीबान, नीलकंठ और जुगराम मंदिरों में भी काम कराया है। छपेटी के सती मंदिर में भी विकास कार्य हुए हैं। नागरिकों ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और योगी-मोदी सरकार के कार्यों का समर्थन करते हैं।