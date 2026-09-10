फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Jodha Singh College Dominates District-Level Kurash-Kalaripayattu

Etawah News: जिला स्तरीय कुराश-कलारी पट्टू में जोधा सिंह कॉलेज का दबदबा

Thu, 10 Sep 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Jodha Singh College Dominates District-Level Kurash-Kalaripayattu
इटावा। श्री जोधा सिंह इंटर कॉलेज हरकुपुर के तत्वावधान में बुधवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय कुराश एवं कलारी पट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु और भार वर्गों में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


प्रतियोगिता में श्री जोधा सिंह इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 स्वर्ण और नौ रजत पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान कोच मनोज कुमार यादव, मनोज कुमार, धर्मेंद्र पटेल और सुरेश चंद्रा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। शुभारंभ हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव कुमार और क्रीड़ा सचिव हिमांशु यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों और आगंतुकों का स्वागत किया। वरिष्ठ शिक्षक सुनील राही ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में गौरव वशिष्ठ, शिवपूजन सिंह, धीरेन्द्र बाबू, सुषमा, राजपाल, रवींद्र, पूजा कुशवाह सहित विद्यालय के शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed