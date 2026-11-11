VIDEO: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, ईंट-पत्थर से सिर कुचला, चाकू से किए वार

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एटा के पिलुआ क्षेत्र के भदवास गांव निवासी रामसेवक प्रजापति (38) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार को उसका शव घर से डेढ़ किलोमीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला। हत्यारों ने ईंट-पत्थर से सिर कुचलने के साथ चाकू से कई वार किए। गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। पत्नी सीमा और उसके प्रेमी आकाश पर हत्या में शामिल होने का आरोप है। घटनास्थल से पत्थर, चाकू और तीन जोड़ी चप्पलें मिली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की जा रही है।

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