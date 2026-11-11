Etah News: अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

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अब मलावन थाना क्षेत्र के गांव नगला अगर निवासी वीकेश का अवैध असलहे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह फोटो राजीव नाम की आईडी से वायरल हो रहा है।युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर रोब जमाने के लिए अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में ऐसे मामलों को लेकर चर्चा है। वायरल फोटो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान वीकेश निवासी नगला अगर थाना मलावन के रूप में बताई जा रही है।सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि वायरल फोटो के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। मारपीट के मामले में पहले से ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है।